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監委調查恩恩案 新北副市長劉和然21日赴監院說明

2022/9/22 09:51（9/22 10:36 更新）
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新北市副市長劉和然（中）22日告訴中央社記者，已於21日代表新北市政府前往監察院說明「恩恩案」送醫過程，至於約詢內容及細節須尊重監察委員，無法透露。圖為劉和然21日出席市政會議。中央社記者黃旭昇新北攝 111年9月22日
新北市副市長劉和然（中）22日告訴中央社記者，已於21日代表新北市政府前往監察院說明「恩恩案」送醫過程，至於約詢內容及細節須尊重監察委員，無法透露。圖為劉和然21日出席市政會議。中央社記者黃旭昇新北攝 111年9月22日
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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北市副市長劉和然今天告訴中央社記者，已於昨天代表新北市政府前往監察院說明「恩恩案」送醫過程，至於約詢內容及細節須尊重監察委員，無法透露。

新北中和區2歲童「恩恩」感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑延誤送醫。民主進步黨籍新北市議員張志豪、何博文向監察院陳情，監委立案調查。

另外，新北市府衛生局長陳潤秋、消防局長黃德清昨天也都向記者證實已前往監察院說明。

至於第一線值勤與接獲報案聯繫送醫相關衛生局人員、中和衛生所人員，也於昨天及之前接受約詢；2名監委及調查官也曾造訪消防局，了解勤務指揮中心作業流程。（編輯：李明宗）1110922

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