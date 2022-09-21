民調施政滿意度退步 侯友宜：更加努力做到更好

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針對媒體提問天下雜誌調查滿意度退步，新北市長侯友宜（中）21日在市議會受訪表示，民調高高低低是很正常的一件事，民調低的時候更應該更加努力，好好把工作做到更好。中央社記者王鴻國攝 111年9月21日

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（中央社記者王鴻國新北21日電）新北市長侯友宜今天對天下雜誌民調滿意度退步一事表示，民調高高低低是很正常的一件事，民調低的時候更應該更加努力，好好把工作做到更好，繼續努力、繼續加油。

侯友宜今天下午到新北市議會列席市政總質詢前接受媒體聯訪，媒體詢及天下雜誌調查滿意度退步，民進黨新北市長參選人林佳龍批評新北在退步的意見表示，這幾天有多份民調出現，民調高高低低是很正常的事。

侯友宜表示，民調在高的時候，要不斷惕勵自己好還要做到更好；民調低的時候，更應該更加努力，好好把工作做到更好，繼續努力、繼續加油。

他也對監察委員近日將對恩恩案約談副市長層級官員一事表示，「配合監察院的調查」。

新北市議會民進黨團總召陳啟能及議員李坤城等人也召開「侯友宜無心市政，今日下滑，年底市長下台」記者會，陳啟能表示，天下雜誌的民調，侯友宜過往都是名列前茅，2020年第2名，2021年第5名，2022更退步到第9名，再三顯示市民面對「爭功諉過」、「虛應故事」的假面鐵漢已經感到失望。

國民黨副書記長江怡臻指出，林佳龍主政下的台中市才是年年衰退，施政分數更是敬陪末座，林佳龍才是不會做事的市長，若以天下民調的標準來看，真正不適合做市長的是林佳龍。（編輯：李錫璋）1110921