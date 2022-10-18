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恩恩爸稱無數日夜麻痺悲傷 未獲真相就沒有平靜

2022/10/18 00:38（10/18 09:09 更新）
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（中央社記者高華謙新北17日電）染疫過世童「恩恩」的父親今天晚間表示，恩恩離開近半年，他有無數個日夜都在麻痺和悲傷中度過，請大家協尋曾對全國民眾說要負責的新北市長侯友宜，未獲真相「我沒有平靜」。

新北市中和區2歲童「恩恩」感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑延誤送醫，並向新北市政府及衛生局、消防局請求國家賠償，經3機關國賠審議後認定無怠忽職守，不成立國家賠償責任。

恩恩爸晚間在社群網站臉書（Facebook）發文說，每當下班後離開公司，上駕駛座、關上車門，他都會對後座恩恩的汽車安全座椅說：「恩恩，爸爸下班囉，我們一起回家吧！」

恩恩爸表示，隨引擎發動，他的思緒被拉回帶恩恩出去玩耍的快樂時光，但巨大的失落感瞬間襲來，常讓他無法言語、流下淚水。

恩恩爸指出，為什麼平安照顧一個寶貝長大這麼難，為什麼想好好安居樂業這麼難，為什麼想知道81分鐘救護車的真相這麼難？請大家協尋6月21日對全國民眾說要負起責任的侯友宜，「此時此刻，我還沒有得到真相，我沒有平靜」。（編輯：陳彥鈞）1111018

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