恩恩爸悲傷求真相 林佳龍：若當選展開行政調查

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（中央社記者王鴻國新北18日電）染疫過世童「恩恩」的父親臉書貼文日夜都在麻痺和悲傷中度過，未獲真相「我沒有平靜」。民進黨新北市長參選人林佳龍對此表示，很難過，若當選就成立小組行政調查。

林佳龍傍晚到板橋江寧黃昏市場掃街前接受媒體聯訪，媒體詢及對恩恩爸臉書發文說要「協尋新北市長侯友宜」的意見，林佳龍回應指出，昨天深夜看到恩恩爸臉書貼文「很難過、睡不著覺」。

林佳龍表示，恩恩爸失去自己心愛的孩子半年了、又要接受這種煎熬，也提到「沒有真相，他沒有辦法平靜」。恩恩爸請大家協尋侯友宜，是因為侯友宜曾經在 6月21日對著全國民眾表示「他會負起責任」，可是日子一天一天過。

林佳龍表示，政府要傾聽人民的聲音，希望能夠對恩恩爸有個交代，他承諾當選新北市長後第一件事，就會完全公開涉及恩恩案的資料，組成一個各方公正代表參與的行政調查小組，「若侯市長不做，就由林市長來做」。

新北市中和區2歲童「恩恩」感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，恩恩爸昨晚在社群網站臉書（Facebook）發文說，每當下班後離開公司，上駕駛座、關上車門，他都會對後座恩恩的汽車安全座椅說：「恩恩，爸爸下班囉，我們一起回家吧！」

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恩恩爸表示，隨引擎發動，他的思緒被拉回帶恩恩出去玩耍的快樂時光，但巨大的失落感瞬間襲來，常讓他無法言語、流下淚水。

恩恩爸指出，為什麼平安照顧一個寶貝長大這麼難，為什麼想好好安居樂業這麼難，為什麼想知道81分鐘救護車的真相這麼難，請大家協尋6月21日對全國民眾說要負起責任的侯友宜，「此時此刻，我還沒有得到真相，我沒有平靜」。（編輯：方沛清）1111018