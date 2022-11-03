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恩恩爸擬4日向新北地院提國賠訴訟 索賠1元

2022/11/3 14:41（11/3 14:55 更新）
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染疫過世童「恩恩」的父親林先生（圖）說，預計4日在律師陪同，至新北地方法院提出國家賠償訴訟，對象是新北市府、消防局、衛生局，請求新台幣1元的賠償金。（中央社檔案照片）
染疫過世童「恩恩」的父親林先生（圖）說，預計4日在律師陪同，至新北地方法院提出國家賠償訴訟，對象是新北市府、消防局、衛生局，請求新台幣1元的賠償金。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃旭昇新北3日電）染疫過世童「恩恩」的父親今天說，預計4日在律師陪同，至新北地方法院提出國家賠償訴訟，對象是新北市府、消防局、衛生局，請求新台幣1元的賠償金，這是責無旁貸的使命。

新北市中和區2歲童恩恩感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑延誤送醫，並向新北市政府、衛生局、消防局請求國家賠償，經3機關國賠審議後認定無怠忽職守，不成立國家賠償責任。

恩恩爸林先生今天發布新聞稿表示，恩恩過世迄今超過半年，案發後，5月底向政府申請公開資料，盼公布派車流程。然而，市府只提供恩恩媽和消防局電話的錄音譯文，以隱私為由，拒絕提供消防局與衛生局間的橫向聯繫錄音檔，已提供的部分譯文甚至還有缺漏。

恩恩爸表示，恩恩過世至今，身心備受煎熬。經歷多月，市府不僅拒絕國賠，拒絕的公文更是1個星期後才送到他手上，對此感到極度失望，因此提出訴訟盼透過司法力量，拼湊出真相，並追究失職官員責任。

恩恩爸同時指出，在兒子過世後，申請國賠第1階段，看到新北市府毫無反省、毫無悔意，只顧著替自己擦脂抹粉，根本不願意讓真相水落石出。

他說，在充分準備後，將向法院提出國賠訴訟，要替恩恩找出真相，這是身為父親責無旁貸的使命。（編輯：方沛清）1111103

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