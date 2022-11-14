臉書徵問題代提問 林佳龍：網友最想為恩恩討公道

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（中央社記者高華謙新北14日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天說，他在臉書徵求對國民黨候選人侯友宜提問時發現，網友最關心為恩恩討公道，其次是對侯友宜講「好好做事」很反感，「不要把低俗當有趣」。

因應新北市長選舉公辦電視辯論式政見發表會今天上午舉行，林佳龍昨天晚間在社群網站臉書（Facebook）貼文徵求市民提問題，他會代表民眾向侯友宜提問。

林佳龍今天下午到深坑、石碇與坪林區進行車隊掃街前接受媒體聯訪時談及網友留言問題表示，網友最關心的第一個問題是要為恩恩討公道，這件事呈現侯友宜冷血無情，所以很多人留言希望他講出來；這件事對侯友宜只是小事一件，但對恩恩家傷口這麼大，侯友宜都沒嘗試要做一些努力，如果他是新北市長一定立刻打電話給恩恩爸爸。

林佳龍表示，這不是單一事件，侯友宜對所有新北市民都非常殘忍，包括被三重警察打的黃先生、在新泰塭仔圳被拆掉的中小企業工廠等，還有以前國民黨威權統治時，侯友宜選擇最激烈方式去抓鄭南榕，這些歷史都班班可考，而且現在還在發生。

林佳龍說，除了恩恩案以外，很多人也希望侯友宜不要再講「好好做事」，真的不要把這種低俗當有趣，年輕人與網友反應非常強烈，侯友宜今天在政見發表會上還認為這就是他的特色，連發問人問他選總統議題，他也可以故左右而言他，不知所云、答非所問。

林佳龍表示，新北現在遇到一個聽不到、也不願意聽人民聲音的市長，侯友宜做了12年，做那麼久又做不好，也無心再做4年，半年就會落跑去選總統；他已透過這次政見發表會呈現與侯友宜的對比，相信新北市民會選擇一個有愛心及城市遠見規劃能力的市長。（編輯：李錫璋）1111114