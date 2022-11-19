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「疫情2年就是恩恩一生」 恩恩爸貼影片憶：不曾感覺他離開[影]

2022/11/19 11:32（11/19 12:16 更新）
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恩恩父親（圖）19日貼出影片，回憶進加護病房陪恩恩度過生命最後時刻情景，並說自己不曾感覺恩恩離開。（圖取自facebook.com/ropoty.lin）
恩恩父親（圖）19日貼出影片，回憶進加護病房陪恩恩度過生命最後時刻情景，並說自己不曾感覺恩恩離開。（圖取自facebook.com/ropoty.lin）
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（中央社記者高華謙新北19日電）2歲童「恩恩」父親今天在臉書貼出紀錄影片「疫情二年，就是恩恩的一生」，並在影片中回憶4月19日進加護病房陪恩恩度過生命最後時刻情景，許多網友留言指看完淚流滿面。

「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後離世，恩恩父親質疑遭延誤就醫，積極追查「消失81分鐘」真相，引發社會關切。

恩恩父親上午在社群網站臉書（Facebook）貼出影片表示，每月19日總讓他感傷，恩恩已當小天使7個月，但他不曾感覺恩恩離開身邊。

影片內容提到，恩恩媽媽焦急打給119與新北中和衛生所指「我小孩確診」，但「電話都打不通」、「小朋友現在眼睛上吊」，等81分鐘救護車才到，6天後恩恩病逝。

啜泣的恩恩父親憶起恩恩病逝那天凌晨3時，隔離病房護理師「要帶我們到病房旁陪伴恩恩...生命的最後時刻」。

恩恩父親說，恩恩真的很努力，他們走到床邊時對恩恩說：「爸比與媽咪在你身邊，恩恩請你放心好好去飛翔，當小天使」；護理師說恩恩很勇敢，直到離開時都還在等爸爸、媽媽進病房陪在身邊。

恩恩父親表示，全家被這個政府（新北市政府）冷漠暴力對待，「他們想要極力掩蓋這些事實」；影片字幕最後寫下：「我們悲戚，因為我們始終等不到一個真相。」（編輯：李明宗）1111119

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