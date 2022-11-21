貼文批評侯友宜 恩恩爸：不要再說理解家屬心情

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（中央社記者王鴻國新北21日電）「恩恩」的父親昨天在臉書一天2次貼文，對國民黨新北市長候選人侯友宜掃街拜票的報導表達厭惡感並表示，「不要再回答我：理解家屬的心情，等你答案已經7個月了。」

新北市2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後離世，「恩恩」的父親質疑遭延誤就醫，積極追查「消失81分鐘」真相，引發社會關切。

「恩恩」的父親昨天上午在臉書（Facebook）連結侯友宜接受媒體採訪時聽到「恩恩」就轉頭離開的報導畫面，他貼文表示，「我真的心死，我想侯市長已打算永遠不理會我的聲音了」。

對此，侯友宜昨天上午在土城區拜票，他接受媒體採訪時表示，理解家屬的心情。

恩恩爸爸昨晚再連結侯友宜掃街時抱起女童表達親切的報導畫面並表示，他常常在想，是怎樣的扭曲人格，才會如此不尊重一名幼童的生命。

恩恩爸爸貼文表示，「看到侯先生跑選舉的行程，其中一幕是你抱起一位小女孩！我心底頓時浮現一股油然而生的厭惡感，太惺惺作態了！」

恩恩爸爸表示，「你想表現的是親民嗎？是愛護幼童嗎？還是你是一位和藹可親的阿公？當你抱起小女孩時，我想到的是恩恩永遠等不到的救護車！不要再回答我：理解家屬的心情，好好做事！等你答案已經7個月了，到底做了什麼好事？」（編輯：李錫璋）1111121