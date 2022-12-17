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歲末大掃除清舊書 捐到家扶做公益

2022/12/17 18:55（12/17 19:06 更新）
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家扶基金會17日呼籲民眾支持「捐舊書 惜舊物 傳愛到家扶」活動，捐出家中舊書做公益，每捐出一本舊書，茉莉二手書店就會捐新台幣1塊錢給家扶。（家扶基金會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月17日
家扶基金會17日呼籲民眾支持「捐舊書 惜舊物 傳愛到家扶」活動，捐出家中舊書做公益，每捐出一本舊書，茉莉二手書店就會捐新台幣1塊錢給家扶。（家扶基金會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年11月17日
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（中央社記者楊淑閔台北17日電）家扶基金會、茉莉二手書店攜手合作的「捐舊書 惜舊物 傳愛到家扶活動」邁入第6年，家扶基金會表示，歡迎各地書友歲末大掃除捐出舊書做公益，幫助家扶孩子透過閱讀翻轉生命。

歲末之際，家扶基金會今天舉辦記者會，提醒全國書友繼續支持家扶基金會與茉莉二手書店攜手合作的「捐舊書」活動。家扶基金會統計，活動邁入第6年，募書金額及投入家扶「閱讀苗圃」書屋計畫已經超過新台幣1700多萬元，所得皆用於推動家扶弱勢孩童閱讀資源。

家扶基金會處長林秀鳳說，家扶扶助的弱勢兒少有69.6%自覺學習需要幫助，超過55.5%兒少認為學習資源普遍不足，若有適當的學習資源挹注，例如圖書資源、閱讀推廣、多元學習課程等，將能更拓展視野、激發想像力，讓弱勢兒少有機會憑著自身的潛能、展翅築夢。

今天與會的恩恩就讀小學3年級，本身學習專注力低，有坐不住、好動情況。家扶基金會分享恩恩2年前開始參與大同育幼院的閱讀苗圃課程，起初需要多方引導才能專注完成作品，彩繪創作從一開始潦草一張A4都塗不滿，現在可以獨自完成大型畫作，並說出創作的想法。

還有就讀大一的玲玲，在高中階段升學壓力大狀況下，曾產生拒學想法，但她最喜歡到茉莉閱讀苗圃看書，從中獲得適度的喘息。

林秀鳳提醒書友們，歲末大掃除，清理家中的舊書先別丟，可送到全台茉莉二手書店，每捐出一本舊書，茉莉二手書店就捐1元給家扶基金會，並加碼捐書金額30%，用於幫助弱勢兒童充實閱讀資源與多元學習課程。

2023年「捐舊書 惜舊物 傳愛到家扶」活動詳情可至茉莉二手書店官方網站查詢。家扶基金會表示，目前全台設置16座「閱讀苗圃」，規劃明年將再增加2座，預計地點在彰化和台南。（編輯：張芷瑄）1111217

#家扶
#茉莉二手書店
#林秀鳳
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