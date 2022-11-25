恩恩爸現身選前之夜場站台？ 林佳龍：還沒確定

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（中央社記者王鴻國新北25日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天對於「恩恩」的父親是否會在選前之夜晚會現身站台一事表示，還沒有確定，他認為「不是恩恩爸要為我站台，是我們為恩恩爸站台」。

選舉投票日前1天，林佳龍上午到中和區站路口拜票，繼而到三重、板橋區車隊掃街，晚上將在三重、板橋區舉辦選前之夜晚會。

林佳龍接受媒體聯訪時表示，選前最後1天選擇在中和區站路口拜票，雖然中和區被稱為藍營票倉，但他掃街過程感受到大家的熱情及支持。

他指出，這次選舉是臨危受命，接受總統蔡英文及民進黨的徵召參選，因此，團隊將士用命，全力以赴，希望能勝選，並讓民進黨提名的新北市議員候選人能全壘打，讓民進黨在新北市議會席次過半，進而爭取正、副議長寶座。

媒體詢問，「恩恩」的父親是否會現身選前之夜晚會站台。對此，林佳龍表示，這是還沒有確定的事情，他認為「不是恩恩爸要為我站台，是我們為恩恩爸站台」。

林佳龍指出，「恩恩」的父親今晨在臉書（Facebook）留言提到希望「恩恩」留下的悲傷到此為止，痛苦也到此為止，令人心酸不捨，完成「恩恩」的父親所提3個拜託，這就是幫「恩恩」的父親站台，也是所有新北市民能為「恩恩」及其家人做的一件有意義事。

林佳龍表示，國民黨新北市長候選人侯友宜在選前都不理會新北市民的悲情及所受到的不公平對待，侯友宜過去說會負起責任卻又不斷傷害受害者及其家人，因此，呼籲請大家出來投票，一起完成「恩恩」的父親心願。

新北市2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後離世，「恩恩」的父親質疑遭延誤就醫，積極追查「消失81分鐘」真相，引發社會關切。

選戰倒數前，「恩恩」的父親頻頻在臉書貼文，最新貼文是以「恩恩留下的悲傷到此為止」為題。「恩恩」的父親在此文中表示，過去7個月，每天都在與新北市府滿滿的惡意做對抗，甚至遭網軍沒人性的留言傷害。

「恩恩」的父親指出，「我不知道為什麼會有一個政府用諸多的惡意和謊言來對待傷心的爸爸，一個不重視人民的市府，如何照顧人民？一個只把發出聲音的人民當眼中釘的政府，如何傾聽人民？一個對人民的苦與悲選擇轉身就走的政府，如何讓人民過好日子？」

他表示，沒有真相，每個人都有可能會變成「恩恩」的父親！沒有真相，每個人的家人都有可能會變成「恩恩」！因此，對大家提出3個拜託。

「恩恩」的父親指出，這3個拜託分別是「拜託您，一定要把恩恩的故事告訴更多的人；拜託您，一定要幫助我追求真相；拜託您，一定要出來用選票淘汰不適任的侯先生。真的拜託您，痛苦到此為止」。（編輯：戴光育）1111125