恩恩爸向新北市府3機關提告國賠1元 哽咽喊：只想要81分鐘真相

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新北市中和區2歲男童「恩恩」父親4日對新北市政府、消防局與衛生局提出新台幣1元的國家賠償訴訟。「恩恩」父親哽咽表示，「我只想要81分鐘的真相，你要讓我煎熬半年」。中央社記者高華謙攝 111年11月4日

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（中央社記者高華謙新北4日電）「恩恩」的父親今天在律師陪同下，對新北市政府、消防局與衛生局提出新台幣1元的國家賠償訴訟。「恩恩」的父親哽咽落淚表示，「我只想要81分鐘的真相，你要讓我煎熬半年」。

新北市長侯友宜稍早出席市府行程後接受媒體聯訪，他談及「恩恩」的父親提國賠訴訟時指出，尊重家屬，會配合法院程序調查。

新北市中和區2歲童「恩恩」感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）過世，家屬質疑遭延誤送醫，向新北市政府、衛生局、消防局申請國家賠償，經3機關國賠審議後認定無怠忽職守，不成立國家賠償責任。

「恩恩」的父親哽咽地說，他是平民百姓、沒任何背景，當遭遇這樣悲劇時，不但要努力鎮定情緒、尋求律師討論，恢復原本的工作，不能因為這件事讓家庭走向毀滅道路。

他表示，這些總總加起來都需要時間，如果有任何指控稱他有政治意圖，新北市政府在6月初就可以完整調查行政報告說明，整件事就結案，為什麼逼得他走司法，繞這麼一大圈，到處求助無門、心力煎熬。

委任律師王妙華說，國家賠償法規定在起訴前須先與行政機關進行協議先行程序，期待機關反省錯誤，在此之前，「恩恩」的父親曾2度前往新北市政府消防局聽取錄音、了解真相，消防局不只阻攔律師陪同，甚至以全案已進入司法程序為由，以檢方為藉口拒絕提供任何有關資料。

王妙華指出，對於「恩恩」的父親所提疑慮，新北市府表面上回應會進行研議，實則根本不予理會，逼得「恩恩」的父親只能透過提出新台幣1元國賠訴訟，也要尋一個真相。

委任律師陳又新表示，「恩恩」的父親從頭到尾都只是希望新北市政府能告訴這事情怎麼發生、問題出在哪，並沒有一開始就一定要求新北市府負起法律責任，但新北市府在前面不斷拖延程序。

陳又新指出，「恩恩」的父親沒有主動對外說明法律程序，是因為希望法律歸法律，不要受輿論或其它方向影響，但這段期間以來，或許侯友宜市府團隊有選舉的考量，儘管「恩恩」的父親沒有多做說明解釋，但是新北市府卻不斷對外說出可能會產生誤導的結論。

陳又新說，「恩恩」的父親在提告國賠內容主要針對新北市府2點問題，首先是中央流行疫情指揮中心要求消防單位搶救同時，必須同時聯繫衛生單位確認收治院所，但新北市府自行修改指引，變成衛生單位沒有找到收治院所前，消防單位不能出車，這是今天造成延宕很重要原因，且從消防第一線到消防局長、衛生局長都承認有這樣的做事方法。

陳又新表示，再來，新北市政府如果要這樣做，消防與衛生單位就要即時且快速聯繫，但他們完全沒有這方面建置，消防局聯繫衛生局只能像素人一樣打到一般的外線電話慢慢轉接，這些都是新北市府在過程中嚴重的疏失，必須負起國家賠償責任。

「恩恩」的父親指出，他無法接受事發至今已半年，侯友宜說了好幾次尊重家屬、感同身受，但私底下沒有對他做過任何關懷，也沒接過新北市政府的電話聯繫與說明。

「恩恩」的父親表示，侯友宜先前也說靜待司法調查，問題是他今天才正式提告，所說的司法調查到底是哪一件，案號有出來嗎？完全沒辦法清楚說明，只用司法調查搪塞、掩飾內心的不安，這方面他完全沒辦法接受。

「恩恩」的父親說，新北市政府的行政調查報告就可說清楚81分鐘的救護車事發經過，但卻要他繞遠路、欺負他是一個沒有背景的人，並掩蓋真相，為什麼要對付一個剛剛喪失寶貝的人。

他哽咽地表示，「我只想要81分鐘的真相，你要讓我煎熬半年，你知道我需要花費多少心力，在上班時間平復我的心情，切換到另外一個人格，我才能完整的準備好我的工作嗎？」

「恩恩」的父親指出，為什麼過了半年，新北市府只想要讓他繞遠路去走漫長的司法訴訟，還不知道多久會等到天光到來的那一天，「所以這是讓我非常憤恨、非常生氣的地方」。（編輯：戴光育）1111104