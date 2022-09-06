國賠案不成立 恩恩爸：不能接受、將向法院提告

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恩恩國賠案新北市府、衛生局、消防局均認為不成立，恩恩爸爸（圖）對此表示，「完全不能接受」，他會和律師討論好，進行後續法院提告。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北6日電）染疫過世童「恩恩」父母親向新北市政府及衛生局、消防局請求國家賠償案不成立。恩恩爸爸對此表示，「完全不能接受」，他會和律師討論好，進行後續法院提告。

男童恩恩在感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）送醫後過世，恩恩父母親透過律師以有公務員執行職務故意或過失不法侵害人民權利為由，於8月17日向市府、消防局、衛生局請求國家賠償新台幣1元案。

新北市法制局今天下午發布新聞稿表示，案經市府及消防局、衛生局分別召開國家賠償審議會議，經國賠委員詳細詢問、審查處理本案始末及法令依據，認為市府、消防局、衛生局均依當時管制措施積極搶救恩恩，並無怠忽職守，故不成立國家賠償責任。

媒體在網路群組詢問是否能就國賠案接受採訪時，恩恩爸爸婉拒並表示抱歉，因為他在上班中，無法受訪。

媒體追問對新北市政府國賠委員會審議結論認定沒有怠忽職守、所以不予國賠的意見。恩恩爸爸表示，「完全不能接受」。待收到正式公文回覆，他會和律師討論好，進行後續法院提告。（編輯：李錫璋）1110906