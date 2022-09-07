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國賠不成立 監委突訪新北消防局了解恩恩案

2022/9/7 17:54
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（中央社記者王鴻國新北7日電）染疫亡男童恩恩父母向新北市政府等3機關提國賠被認定不成立後，監察委員今天突然到消防局了解恩恩案相關情形，消防局對此不作說明，僅表示「歡迎監委視察」。

新北市染疫過世童「恩恩」父親向新北市3機關請求國家賠償新台幣1元案，新北市政府國賠事件處理委員會及衛生局、消防局開會審議後，市府昨天以新聞稿方式宣布，3機關審議後都認定國家賠償不成立。

新北市府3機關否決國賠案後，2名監委及調查官今天下午2時許突然到消防局了解恩恩案相關資料，經1個多小時的會議後離去，消防局相關人員對監委訪查過程及內容都低調不作說明，僅表示「歡迎監委視察」。

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民進黨新北市議員張志豪表示，他和議員何博文6月9日到監察院請求監委立案調查，據他了解，監委要求市府提供資料上並不順利，再加上恩恩國賠案昨天遭市府否決，監委才會有突然到消防局調查的動作。

張志豪表示，市府3機關認定國賠不成立，令各界氣憤且遺憾。他除了會持續請求監院全面調查新北市府是否有行政疏失外，也會號召並籌組義務律師團，全力協助恩恩家屬以司法途徑追討真相，依國家賠償法規定向法院提起損害賠償告訴。（編輯：張銘坤）1110907

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