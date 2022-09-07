赴新北查恩恩案 監委：既定行程與國賠不成立無關

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（中央社記者陳俊華台北7日電）監察委員今天到新北市消防局了解恩恩案相關情形，查案監委說，只是去了解作業流程，也是既定行程，與恩恩案國賠不成立無關。

因民進黨新北市議員張志豪、何博文6月9日曾向監察院陳情，監委已立案調查恩恩案。

2名監委及調查官今天下午2時到新北市消防局了解恩恩案相關資料，經1個多小時的會議後離去，消防局相關人員對監委訪查過程及內容都低調不作說明，僅表示「歡迎監委視察」。

不願具名的查案監委晚間向中央社記者表示，今天去新北市消防局只是去調查、了解作業流程，是查案的正常程序，也是既定行程，沒有要特別回應國賠的事，外界說他們大動作、突襲新北市政府，「想像力太豐富」。

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這名監委說，全案都還在調查中，兩位調查監委也還要討論；依監察法規定，相關調查進度、細節都不方便說明，待調查報告出爐後，會再對外公開。

新北市染疫過世男童「恩恩」父親向新北市3機關請求國家賠償新台幣1元案，新北市政府國賠事件處理委員會及衛生局、消防局開會審議後，新北市府昨天以新聞稿方式宣布，3機關審議後都認定國家賠償不成立。（編輯：謝佳珍）1110907