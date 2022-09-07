恩恩國賠案不成立 林佳龍：若當選市長重啟調查

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染疫病逝童「恩恩」父母向新北市政府等3機關提國賠被認定不成立，民進黨新北市長參選人林佳龍（右2）7日受訪表示，若當選新北市長，將重啟行政調查。中央社記者王鴻國攝 111年9月7日

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（中央社記者王鴻國新北7日電）染疫過世男童恩恩父母向新北市府等3機關提國賠被認定不成立，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，如果當選新北市長，會重啟行政調查；市長侯友宜表示，尊重國賠審議委員決定。

新北市染疫過世童「恩恩」父親向新北市3機關請求國家賠償新台幣1元案，新北市政府國賠事件處理委員會及衛生局、消防局開會審議後，市府昨天以新聞稿方式宣布，3機關審議後都認定國家賠償不成立。

林佳龍今天接受媒體聯訪時表示，恩恩案事實很清楚，要81分鐘才有救護車能夠送醫，但消防局長講一般救護車是6到8分鐘會到現場，差了10倍的時間，現在還球員兼裁判，駁回恩恩爸爸國賠的請求。他和恩恩爸爸一樣完全無法接受這樣的結果。

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他表示，此案拖了81分鐘，卻沒有任何的疏失，恩恩父母和台灣人民都難以接受，這也是對恩恩家人的二度傷害，他如果當選新北市長，會重啟行政調查、公布資料。他會努力選上市長並公布資料，讓社會可以得到完全的資訊。

侯友宜在市政行程後接受媒體聯訪，被問到恩恩案國賠不成立意見。侯友宜表示，所有的國賠審議的過程，他尊重審議委員的決定。（編輯：李錫璋）1110907