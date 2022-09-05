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恩恩國賠案 新北市府最快9/6公布3機關決定

2022/9/5 19:24（9/5 19:38 更新）
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圖為恩恩爸（中）今年7月赴監察院接受監察委員約詢。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙新北5日電）新北市染疫過世童「恩恩」父親向3機關請求國家賠償案，新北市政府國賠事件處理委員會今天開會有結論，待整理委員提供資料後，最快明天公布市府、衛生局與消防局決定。

恩恩在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間送醫後過世，恩恩父親8月16日透過律師分別向新北市政府、市府消防局及衛生局各請求國賠新台幣1元，由機關各自開會決議國賠結果。

市府求償部分，新北市府國賠事件處理委員會上午10時30分開會，12時許結束。相關人士告訴中央社記者，恩恩家屬是認為市府「督導不周」，消防局與衛生局人員也有與會，由委員釐清並詢問處置過程，釐清市府角色。

相關人士表示，會中仍回歸法律層面，依國家賠償法第2條第2項規定「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任」，釐清公務人員處置過程有無「不法」。

相關人士說，新北市府國賠委員會已有決議，待整理委員提出的資料與建議後，最快明天公布市府、衛生局與消防局各自的結果。

至於新北市府消防局與衛生局，消防局國賠小組2日開會審議認為，法令面與執行面都不符國賠要件，不同意賠償；新北市長侯友宜昨天說「尊重審議委員會判定」。

衛生局也在2日開完國賠審議會議，發言人高詩琪表示，結論送交法制局後由市府統一說明。（編輯：李錫璋）1110905

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