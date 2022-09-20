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恩恩案傳約詢新北副市長劉和然 監委：還原真相

2022/9/20 16:13
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（中央社記者陳俊華台北20日電）監委調查「恩恩案」，媒體報導，將約詢新北市副市長劉和然等人。查案監委今天說，約詢對象還不確定，但調查至今各界太政治操作，監察院調查反而能還原事實真相，絕無政治性意圖。

因民進黨新北市議員張志豪、何博文6月9日曾向監察院陳情，監察委員趙永清、葉大華已立案調查「恩恩案」。

媒體報導，監委近期將啟動約詢，對象除劉和然外，還有錄音檔中出現的基層公務員，包括新北市消防局、衛生局、衛生所、雙和醫院人員，總共近10人。

不具名的監委向中央社記者表示，調查中的案件，依法不會對外說明。但特定媒體引述相關人士的說法，都沒有依據，甚至很多錯誤，捕風捉影就評論一堆，也沒向他求證，有些媒體還指監察院是政治辦案，「其實是媒體政治操作，無中生有的報導」。

這名監委也說，這案件調查至今有點「走鐘」，各界都太政治操作，監察院調查反而能還原事實真相，監委也是秉持職責，一定會公正、清楚地調查，讓真相呈現出來，讓大家都能了解，絕對沒有政治性意圖、黨派考量，希望外界不要過多猜測。

監委表示，從事件發生後到監察院立案，都是按照正常程序在走，調查中的案件，內容不方便透露，相關調查作為都是很早就排定，約詢對象有些也還未確定，只有發函給新北市政府，請他們派員說明。

新北市染疫過世男童「恩恩」父親向新北市3機關請求國家賠償新台幣1元案，新北市政府國賠事件處理委員會及衛生局、消防局開會審議後，6日認定國家賠償不成立。2名監委及調查官在7日下午，到新北市消防局調查恩恩案，了解作業流程。（編輯：林興盟）1110920

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