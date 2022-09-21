監院調查恩恩案約詢新北官員 劉和然：全力配合

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市副市長劉和然今天表示，市府全力配合監察院調查「恩恩」案，基於相互尊重，包括約詢內容或對象等細節不會對外說明。新北市衛生局有2名職員接獲通知，今天接受約詢。

新北市中和區2歲童「恩恩」感染COVID-19（2019冠狀病毒病疾病）過世，家屬質疑延誤送醫。民主進步黨新北市議員張志豪、何博文6月9日曾向監察院陳情，監委立案調查。

聯合新聞網報導，監察院近期啟動約詢，對象包括劉和然等人，還有錄音檔中出現的基層公務員，包括新北市政府消防局、衛生局、衛生所及雙和醫院人員，總共近10人。

劉和然今天上午參加市政會議，會後告訴中央社記者，市府全力配合調查，但不會對外透露相關內容與細節。

記者追問，是否已接受約詢。對此，劉和然不願證實，僅一再強調「全力配合調查」。

同樣參加市政會議的新北市政府消防局長黃德清、衛生局長陳潤秋接受記者訪問表示，都已在9月初向監察院說明相關防疫政策與執行情形，至於約詢細節，不便透露。

被約詢對象都是個別接到監察院通知，黃德清指出，今天沒有接到其他勤務指揮中心同仁回報，有接受監委或調查官約詢。

知情官員表示，除黃德清、陳潤秋已向監察院說明防疫作為，中和衛生所也已有1名職員提出說明，今天是在錄音檔中出現的2名衛生局公務員前往說明。

監察院立案調查「恩恩」案，2名監委及調查官曾在9月7日下午到新北市消防局調查「恩恩」案，瞭解作業流程。（編輯：戴光育）1110921