高雄工人外牆施工墜落亡 市府勒令停工開罰

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）高雄市橋頭區一處建築工地，今天上午進行外牆磁磚施工時，一名工人因未使用防墜措施，自3樓跌落2樓施工架，送醫搶救不治身亡。工務局表示，已依法勒令停工及共開罰27萬罰鍰。

高雄市政府工務局建管處今天對中央社記者表示，橋頭區甲圍路與甲樹路口旁新建建築工地，正在進行3樓外牆磁磚施工，今天上午10時38分許，一名工人因未使用防墜措施，自3樓跌落2樓施工架，送醫搶救不治。

工務局接獲通報後，立即派員至現場，會同起、承造人確認此次職災原因，發現是因工人施工不慎，未使用防墜措施所致。

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工務局表示，因工地未有維護安全及防範危險的適當設備或措施，已違反建築法規定，依法針對建築工程承造人、監造人及起造人各處新台幣9萬元罰鍰，並當場勒令停工，及責成承造人改善勞安缺失。

工務局並指，將責成承造人協助家屬處理後續及慰問補償事宜，同時針對建築工地勞安設施全面檢討改善。另因最近地震頻繁，也籲各工地加強檢視施工架有無變形、結構外觀有無異常等狀況，並重視職安訓練，避免工安意外。（編輯：郭諭儒）1110921