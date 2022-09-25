遭警誤認毆傷男子嘆：不知有何深仇大恨被下重手

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（中央社記者王鴻國新北25日電）黃姓男子日前遭新北市三重警分局永福派出所2名員警誤認為通緝犯，逮捕過程被毆傷，經就醫後心情漸平復在臉書細述過程並嘆「不知和員警有什麼深仇大恨，遭下這麼重的手」。

三重警分局日前表示，江姓、翁姓2名員警20日晚間執行勤務，黃姓男子遭警誤認為通緝犯，翁姓員警在表明警察身分後，黃男依然不配合盤查，進而發生推擠拉扯受傷上銬帶回警局偵訊，經查證不是通緝犯後就解銬，協助黃男就醫。

全案經過多日後，黃男今天在臉書上貼文表示，昨天去看過心理醫生後回到家，心裡稍稍平復，才有辦法寫下整個事件的詳細經過。

他稱當晚9時出家門要去領錢，遭男子用機車擋路，因為巷子很窄無法通過，所以他看了對方一眼，對方邊罵邊衝向他。在未出示證件、未表明來意、未要求他出示證件，就直接要打他。

兩人跌倒時，他壓在對方身上並一直問「你是誰！你要幹什麼！你到底要幹什麼！但他卻一直罵我一直狂叫」，在僵持不下之際，另有一人過來把他脖子勒住，然後兩個人一起攻擊他。兩名穿制服的員警過來就上銬，那兩名便衣開始狂毆他並一直噴辣椒水。

等到圍觀的鄰居越來越多的時候，他們才停手，並用力拉手銬把他拉起來。（拉手銬是劇痛），還說「我弄壞他5000多元的眼鏡，叫我要賠他」。回到永福派出所之後，員警還偷偷用力捏他的下體，但沒有任何人來制止拉扯手銬的虐待行為。

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黃男說，警方後來帶他去三重醫院急診，「我才發現原來我的傷勢這麼重，右眼角縫了4針」頭部、胸前、腹部、背部及膝蓋、腳踝都有外傷。他不禁要問「兩位毆打我的便衣警察，請問我跟你們有什麼深仇大恨，值得讓你們兩位下如此的重手對待我」。

警方表示，黃男事後提告員警涉傷害、妨害自由。警分局對此致歉並依法受理調查，函送新北地檢署偵辦。翁、江2員警各記過1次，所長申誡2次處分。（編輯：李錫璋）1110925