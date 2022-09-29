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前南投縣長李朝卿涉貪 更二審判刑累計逾400年

2022/9/29 13:55（9/29 14:02 更新）
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圖為前南投縣長李朝卿（前左）2018年10月貪污案發監執行向南投地檢署報到。（中央社檔案照片）
圖為前南投縣長李朝卿（前左）2018年10月貪污案發監執行向南投地檢署報到。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蘇木春台中29日電）前南投縣長李朝卿涉藉工程收取賄賂、回扣案，其中17罪已定讞入監服刑，另外所涉94罪台中高分院今天更二審宣判，經認定犯81罪各判處5年6月至6年2月徒刑，累計刑期超過400年。

李朝卿被控在縣長任內辦理縣府莫拉克風災復建工程等120多項工程時，與妻舅、秘書等人向包商收取賄賂、回扣。他在民國101年11月被檢調在辦公室，搜出裝有現金的茶葉罐遭收押禁見，102年被檢方起訴。

一審南投地方法院認定李朝卿犯罪事實包括96件回扣案、15件收賄案，共計111罪、犯罪所得總計新台幣1948萬元，判他徒刑30年、褫奪公權10年，上訴二審後改判他22年、褫奪公權10年。

最高法院於107年間認定，李朝卿所涉8件回扣案的原審判決認事用法均無違誤，107年間駁回上訴，其餘103案發回更審，李朝卿因其中8罪已定讞入監服刑。

台中高分院109年更一審認定，李朝卿收取賄賂、回扣共103罪，判處應執行有期徒刑21年、褫奪公權9年。最高法院去年3月駁回李朝卿其中9罪的上訴，各判刑12年定讞，其餘94罪發回更審。

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台中高分院今天更二審宣判，經合議庭認定，發回更二審的94罪中，有90件認定有罪，另外4件因罪證不足無罪，90件有罪部分經合併為81罪，各判處5年6月至6年2月不等徒刑，累計刑期加總超過400年，可上訴。

台中高分院指出，李朝卿全案定讞合併執行的刑期有16年6月，但因此次宣判的累計刑期超過400年，必須與前案刑期合併定應執行刑，此次宣判不另外宣告應執行刑，避免浪費司法資源。（編輯：李亨山）1110929

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