桃園91歲老翁倒車暴衝 波及2機車6人釀1死3傷

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91歲李姓老翁1日開車行經桃園市龜山區，疑因操作不當，導致車輛失控衝過道路安全島後沿路逆向倒車約200公尺，撞倒2名停等紅燈機車騎士，並波及4名行人，直到車尾撞上藥妝店前行道樹才停下，事故共造成1死3傷。（桃園市警局龜山分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年10月2日

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（中央社記者吳睿騏桃園2日電）桃園市龜山區91歲老翁昨天疑因倒車失控暴衝，撞倒2名停等紅燈騎士及4名行人才被店家前行道樹擋下，車禍造成1死3傷，全案詢問後依過失致死罪嫌送辦，檢方今天相驗釐清死因。

桃園市警局龜山分局交通分隊分隊長謝坤璋今天下午接受媒體聯訪表示，昨天下午5時22分，李姓老翁駕駛自小客車，在龜山區文化三路118號前疑似倒車操作不當，車輛失控衝過安全島後沿著文化三路逆向倒車約200公尺。

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謝坤璋指出，車輛在文化三路與文化二路52巷口，撞倒停等紅燈的陳姓、林姓男子2名機車騎士，並波及51歲鄧姓女子、13歲蔡姓男子、39歲賴姓女子、56歲鄭姓男子等4名行人，直到車尾撞上藥妝店前行道樹才停下，其中鄧女帶著兒子蔡童正在人行道上查看藥妝店前商品，不幸被自小客車撞飛，蔡童受到擦傷，受傷民眾雖緊急送醫，但鄧女仍因傷重不治死亡。

謝坤璋說，李姓老翁因為高齡因素駕照已經註銷，員警獲報趕到現場後，針對李姓老翁進行酒測但數值為0，肇事原因仍待釐清，並已報請地方檢察署相驗。警方呼籲高齡長輩反應慢，建議外出不要開車，由家人載送較安全，避免發生意外事故。（編輯：方沛清）1111002