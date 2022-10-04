新北補習班老師涉性騷遭起訴 主動道歉卻否認犯行

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（中央社記者高華謙新北4日電）新北市某補習班黃姓老師今年1月間涉嫌藉單獨課後輔導，性騷擾國中女學生，檢方近日依妨害性自主罪嫌起訴。檢方調查，黃男案發後主動傳訊給學生母親道歉，偵查時卻否認犯行。

檢警調查，新北市某補習班黃姓數學老師今年1月1日趁為女學生單獨進行課後輔導時，涉嫌要求女學生坐在他大腿上並性騷對方；女學生礙於對方是老師，不敢抵抗，事發後2天才向同學傾吐此事，並在同學建議下告知媽媽，全案曝光。

根據檢方調查，黃男事發後主動聯繫女學生母親，並表示「造成現在的局面，我對所有人都很抱歉，該負的責任我一概承受，不會迴避」「真的非常抱歉」等。不過黃男在偵查中否認性騷擾，僅承認有在教室內與女學生單獨相處、有向少女母親致歉等。新北地檢署檢察官偵查終結，依妨害性自主罪嫌起訴。

新北市政府教育局表示，接獲通報後，今年1月14日已前往補習班稽查，負責人表示已請黃姓老師離職，並配合後續司法調查程序。

教育局說，黃男目前未在新北市補習班任教，本案已進入司法程序，如果經判刑確定，將進行教職員工不適任人員認定，最重處以永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國不適任系統。（編輯：方沛清）1111004