中山高台南系統匝道2車追撞 3傷者送醫
2022/10/10 11:38
（中央社記者楊思瑞台南10日電）國道8號西向接國道1號北上匝道上午9時許發生貨車、自小客車追撞事故。自小客車上3人受傷，後座1名男性乘客一度受困，由消防人員救出送醫，事故原因由國道警方釐清。
台南市政府消防局上午9時35分接獲報案，在新市區國道8號西向接國道1號北上迴轉道有貨車與小客車追撞事故，有人員受困車內，隨即調派器材車與2輛救護車，共6人前往救援。
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消防人員抵達現場後發現自小客車車尾受損嚴重，現場3名傷者，其中1名年約34歲男性受困於自小客車後座，以破壞器材將傷者救出；另2名傷者分別為67歲男性、66歲女性，3人分由2輛救護車送安南醫院治療，送醫時意識清楚。
國道公路警察局第四公路警察大隊新聞稿指出，53歲陳姓男子上午9時33分駕駛大貨車行經國道1號台南系統北向入口匝道時，疑未保持安全距離追撞前方1輛自小客車，導致自小客車駕駛及乘客共3人受傷，陳男酒測值為0，自小客車駕駛酒測值待檢測。（編輯：孫承武）1111010
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