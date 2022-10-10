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首頁 / 社會

北市警代取清槍不慎走火 松山分局究責議處

2022/10/10 18:43
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（中央社記者黃麗芸台北10日電）台北市警察局松山分局薛姓巡官今天執行國慶安全維護勤務，領槍後忘記配槍執勤，留守的劉姓偵查佐代取槍但未依程序清槍而不慎走火，警分局將查明疏失議處並追究考監責任。

松山警分局今天發布新聞稿說明，局內偵查隊薛姓巡官今天執行國慶安全維護勤務時，在領用槍彈並簽出服勤後，因內急如廁又急於出勤，忘記將槍彈攜出，便拜託劉姓偵查佐代為取槍。

劉姓偵查佐取得槍彈後，未依標準清槍程序須先卸下彈匣檢視有無子彈，便直接拉滑套、扣扳機，導致子彈上膛擊發，當場射穿辦公桌櫃抽屜，所幸無人受傷。

松山警分局指出，經查薛姓巡官身為幹部卻未以身表率，未確實攜帶槍彈執勤，對於重要公物保管不當，嚴重影響警譽。

另外，劉姓偵查佐未遵守標準程序清槍，導致槍枝（彈藥）走火，情節嚴重，警分局將於查明疏失後依規定議處，並從嚴追究相關人員考核監督責任。

松山警分局表示，後續將持續秉持勤教嚴管決心，要求各級幹部加強督飭所屬員警恪遵領（繳）槍械清槍流程。全案列入案例教育，避免類似情況再發生。（編輯：戴光育）1111010

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