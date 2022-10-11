嘉義縣公車大貨車追撞 3人受傷送醫
2022/10/11 12:17
（中央社記者黃國芳嘉義縣11日電）嘉義縣159縣道新港鄉路段今天發生嘉義縣公車與大貨車追撞事故，公車停靠路邊，疑遭未注意前方車況的貨車司機追撞，造成司機及2名乘客受傷送醫；原因待由警方調查釐清。
嘉義縣消防局於上午9時18分獲報，指159縣道（新港鄉菜公村菜公厝路段）發生嘉義縣公車與大貨車追撞事故，立即派遣5車11人前往，救護人員趕抵，大貨車駕駛蘇姓男子受困車內，以破壞剪等器材協助蘇男脫困，意識清楚，額頭有10公分撕裂傷，隨即送醫治療。
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另外，嘉義縣公車上有2名7旬的婦人受傷皆意識清楚，傷勢包括頭部腫脹、頭暈、臀部及頭部疼痛等情形，也由救護車送醫治療。
嘉義縣警察局民雄分局表示，嘉義縣公車左側後方遭追撞毀損，大貨車的車頭扭曲變形，右側嚴重毀損，2輛事故車輛為同向行駛，初步研判是嘉義縣公車剛好停靠路邊，準備讓乘客上車，大貨車駕駛蘇男疑似未注意前方車況，而追撞公車；2名駕駛酒測值皆為零。（編輯：謝雅竹）1111011
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