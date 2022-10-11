全國搜救犬IRO檢測起跑 共53隊參加評量

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「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」11日起連3天在高雄市消防局登場，這次參加隊伍共計53隊犬隻，評測過關者即可成為正式搜救犬。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月11日

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）為持續提升國內災害搜救犬水準，「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」今起連3天在高雄市消防局登場，消防署說，這次參加隊伍共計53隊犬隻，評測過關者即可成為正式搜救犬。

消防署今天發布新聞稿表示，為持續提升國內災害搜救犬水準，同時整合消防機關、民間救難團體及育犬機構的搜救犬，以有效執行國內、外重大災害搜救任務，今起至13日於高雄市消防局搜救犬馴養中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，針對優秀犬隻進行評測。IRO是International Rescue Dog Organization，國際搜救犬組織，簡稱IRO。

同時，這次報名參加隊伍共計53隊犬隻，且分別來自官方及民間單位。

消防署說，自民國109年國內搜救犬評量因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻影響而停止辦理，這次國際評量特別邀請IRO日本籍裁判官澤田和裕來台擔任。

通過A級（中級）及B級（高級）評量認證的犬隻，即可成為正式搜救犬，消防署指出，牠們能立即調用投入災害搶救的行列，強化人命搜救效能。

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由於台灣位處全球天然災害高風險地區，消防署表示，近年國內搜救犬在重大災害現場執行搜救任務時，像是105年台南地區、107年及111年花蓮地震，都顯示搜救犬在大規模災害人命搜尋時，能以靈活、敏捷的表現成功搜尋救出受困者，發揮最大效能，也是救難人員的好伙伴。

消防署說，未來將持續推動及整合災害搜救犬的培訓工作，並定期辦理搜救犬評量檢測及研習，將台灣打造為亞洲區搜救犬馴養技術交流平台，以全面提升災害搜救犬救災能力。（編輯：李亨山）1111011