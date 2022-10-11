更多編輯台推薦新聞：
卓越新聞獎入選公布 中央社3作品進決選
生活

卓越新聞獎入選公布 中央社3作品進決選

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗
生活

影片／國慶焰火45分鐘放2.6萬顆 600無人機排出史上最大國旗

黃韋盛關鍵安當MVP 兄弟點亮下半季封王魔術數字7
運動

黃韋盛關鍵安當MVP 兄弟點亮下半季封王魔術數字7

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛
政治

影片／橘高校國慶表演串台日情誼 「瑪利歐跳」展活力炒熱氣氛

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股重摔近600點 金管會擴大限空令再降借券限額
首頁 / 社會

全國搜救犬IRO檢測起跑 共53隊參加評量

2022/10/11 17:28（10/11 18:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」11日起連3天在高雄市消防局登場，這次參加隊伍共計53隊犬隻，評測過關者即可成為正式搜救犬。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月11日
「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」11日起連3天在高雄市消防局登場，這次參加隊伍共計53隊犬隻，評測過關者即可成為正式搜救犬。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年10月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北11日電）為持續提升國內災害搜救犬水準，「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」今起連3天在高雄市消防局登場，消防署說，這次參加隊伍共計53隊犬隻，評測過關者即可成為正式搜救犬。

消防署今天發布新聞稿表示，為持續提升國內災害搜救犬水準，同時整合消防機關、民間救難團體及育犬機構的搜救犬，以有效執行國內、外重大災害搜救任務，今起至13日於高雄市消防局搜救犬馴養中心舉辦「全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」，針對優秀犬隻進行評測。IRO是International Rescue Dog Organization，國際搜救犬組織，簡稱IRO。

同時，這次報名參加隊伍共計53隊犬隻，且分別來自官方及民間單位。

消防署說，自民國109年國內搜救犬評量因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻影響而停止辦理，這次國際評量特別邀請IRO日本籍裁判官澤田和裕來台擔任。

通過A級（中級）及B級（高級）評量認證的犬隻，即可成為正式搜救犬，消防署指出，牠們能立即調用投入災害搶救的行列，強化人命搜救效能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

由於台灣位處全球天然災害高風險地區，消防署表示，近年國內搜救犬在重大災害現場執行搜救任務時，像是105年台南地區、107年及111年花蓮地震，都顯示搜救犬在大規模災害人命搜尋時，能以靈活、敏捷的表現成功搜尋救出受困者，發揮最大效能，也是救難人員的好伙伴。

消防署說，未來將持續推動及整合災害搜救犬的培訓工作，並定期辦理搜救犬評量檢測及研習，將台灣打造為亞洲區搜救犬馴養技術交流平台，以全面提升災害搜救犬救災能力。（編輯：李亨山）1111011

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族