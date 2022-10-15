送養生飲品涉賄選 台西鄉代參選人交保

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雲林縣台西鄉張姓鄉民代表參選人日前透過凌姓村長及許姓樁腳攜帶養生飲品等，向五港村社區長照中心學員買票賄選，雲林地檢署14日偵辦帶回張男等14人，訊後張男等3人以2萬到10萬元不等金額交保。（檢方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年10月15日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）雲林台西張姓鄉民代表參選人日前由凌姓村長、許姓樁腳陪同到社區長照中心，送禮品給學員尋求支持，雲檢昨天偵辦帶回張男等14人，訊後張男等3人以2萬到10萬元不等金額交保。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，台西鄉張姓鄉民代表參選人11日透過凌姓村長及許姓樁腳攜帶桂格養氣人參滋補液（含宣傳單及口罩），向五港村社區長照中心學員買票賄選。

檢方調查，許姓樁腳將禮品送至長照中心，再由凌姓村長帶同張姓代表參選人向學員拜票，要求11月26日投票給張姓代表參選人。

雲林地檢署表示，專案小組11日接獲檢舉後，檢察長張春暉及海線督導主任檢察官朱啟仁極為重視，共同研判案情，2人親自到台西警分局坐鎮。

專案小組昨天搜索張姓代表參選人住居所，並訊問張男等14人，釐清賄選案情，11名選民大部分將禮品交付警方查扣。

經檢方複訊後，張姓鄉代參選人以新台幣10萬元交保候傳，凌姓村長及許姓樁腳各以2萬元交保候傳，其餘人則請回。（編輯：李錫璋）1111015