越南籍貨輪雲林外海作業4船員落海 3人救起1失蹤

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（中央社記者蘇木春台中18日電）一艘越南籍貨輪昨天下午在雲林外海作業時，有4名船員落海，向海巡署求援，其中3名船員由貨輪救起，另有1名大副失蹤，貨輪已停靠高雄港讓受傷3人就醫，空勤直升機已前往搜救。

航港局中部航務中心今天告訴中央社記者，海巡署中部分署昨天下午5時8分獲通報，越南籍貨輪VIMC SUNRISE船上有22人，於雲林麥寮西方7浬處下錨作業時，船上4名越南籍船員落海。

海巡署獲報後申請空偵機前往救援，另通報艦隊分署視狀況派遣大型艦前往救援，今天凌晨接獲此貨輪向國搜中心通報，已自行救起3人，其中2人斷腳、1人斷手，另有1名大副失蹤，請求支援。

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案發後，海巡署艦隊分署金門艦與海巡署布袋海巡隊2艘巡防艇都出海救援，海巡署並通報空勤總隊及國搜中心申請直升機搜救，但因外海強陣風與強浪無法靠近，船艦與直升機均無功而返。

今天清晨5時多貨輪進入高雄第二港口停靠，船上3名受傷船員已送往高雄阮綜合醫院醫救治；因今天海象不佳，船艦無法前往事故海域搜救，已申請直升機前往持續搜救。（編輯：陳仁華）1111018