糾眾圍毆同夥致1死1傷 主嫌無期徒刑改判5年6月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中18日電）黃姓男子懷疑廖姓男子2人侵吞詐騙贓款，找來多人圍毆廖男等2人，造成1死1傷，黃男一審被依殺人罪判處無期徒刑，案經上訴台中高分院審理後，改依傷害致死判5年6月，可上訴。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿表示，黃姓男子為賺取不法利益，將新台幣50萬元交給廖男等2人設立詐騙機房，之後黃男認為款項遭廖男2人侵吞，民國109年9月指揮多名友人假意邀約2人到台中市某酒店飲酒，之後強押到南屯區、南投縣水里鄉某處房屋拘禁、輪流毆打。

廖男後來逃脫被抓回，黃男等人不滿，壓住廖男四肢及身體，並再度綑綁毆打導致休克死亡，死前共遭拘禁約31小時。黃男等人發現打死廖男，先找友人商議後續事宜，數小時後致電員警自首。

另1名被害人則被打到全身多處骨折、腎臟功能輕微受損、肝功能受損等，被載到台中榮民總醫院就醫，受拘禁約41小時。

南投地院一審審理後，依殺人罪判處黃男無期徒刑，另共犯羅男、陳男、徐男與吳男等4人，判處有期徒刑14年1月至14年不等徒刑。

案經黃男等5人提起上訴，經台中高分院審理後，合議庭認為，黃男等人拘禁廖男目的為處理債務糾紛，死者所受傷勢多集中在四肢及背臀等非要害部位，且5人案發後自首，尚難認黃男等人主觀上有致廖男於死的殺人犯意。

台中高分院今天宣判原判決撤銷，改依傷害致死罪判處黃男有期徒刑5年6月，其餘4人各有期徒刑3年8月，全案可上訴。（編輯：謝雅竹）1111018