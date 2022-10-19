法務部辦反賄選問答活動 最大獎iPad

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（中央社記者劉世怡台北19日電）因應年底九合一選舉，法務部今天表示，邀請金鐘獎主持人蔡尚樺擔綱反賄選大使，號召網友進行反賄選問答活動，最大獎為Apple iPad；法務部長蔡清祥呼籲，勇於檢舉賄選。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，由保護司副司長陳佳秀報告，說明各檢察機關陸續辦理反賄選的宣傳具體成果。

陳佳秀指出，截至18日止，各檢察機關結合地方資源與網絡，並借重民間的力量，總計結合6383個公私立單位，辦理1125場別出心裁的創新宣導，並前進原住民部落進行194場宣講。

例如，宜蘭地檢署結合悟饕池上飯包，在便當餐盒印製反賄選文宣，讓民眾於享受美食同時，不忘乾淨選舉；花蓮地檢署結合麥當勞餐點兌換券，鼓勵民眾參與機關臉書反賄選宣導。

彰化地檢署結合特色商家與觀光工廠，如白蘭氏健康博物館及台灣玻璃館成立反賄據點；台南地檢署於農曆七月結合台南市美術館僵屍特展宣導反賄選，檢察官配合展覽主題，組成抓鬼特攻隊，打擊賄選鬼、買票鬼，讓參展民眾樂在其中。

另外，羽球名將戴姿穎無償代言高雄、橋頭地檢署反賄選宣導，增添運動偶像參與公益話題；台中、新竹、苗栗及屏東地檢署更是不畏路途遙遠，深入偏鄉，前進部落進行反賄選宣導，讓反賄選的陽光灑遍家園每一個角落。

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此外，蔡清祥日前身體力行參加職棒「富邦悍將」和「中信兄弟」的賽事擔任開球嘉賓，號召球迷用應援的熱忱支持反賄選活動；另特地前往全聯福利中心板橋國慶店參與反賄選活動，感謝全聯福利中心提供新北市128間門市播放反賄選影片，讓民眾購物時也能輕鬆掌握反賄選訊息。

蔡清祥於茶敘時呼籲社會各界齊心反賄，勇於檢舉賄選，檢舉獎金最高新台幣1000萬元，比中樂透容易，請大家告訴大家。（編輯：李亨山）1111019