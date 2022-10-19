新北娃娃車疑轉彎未禮讓釀車禍 1男童背疼送醫

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新北市樹林區中正路與光武街交叉路口19日下午發生交通事故，一輛幼兒園娃娃車疑因閃車不慎撞到路邊看板，造成一名男童背部疼痛、無外傷，意識清醒，已送醫治療。詳細肇事責任仍需進一步調查釐清。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年10月19日

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市幼兒園娃娃車今天傍晚行經樹林區光武街口時，疑轉彎未禮讓直行轎車，發生交通事故，造成1名男童背部疼痛，送醫時並無外傷。事故原因與肇事責任由警方調查釐清。

新北市府消防局晚間表示，傍晚4時56分許據報，樹林區中正路與光武街交叉路口，發生交通事故需救護。現場為幼兒園娃娃車疑似閃車，撞到路邊看板，造成1名男童背部疼痛、無外傷、意識清醒，送往衛生福利部樂生療養院治療。

樹林警分局表示，黃姓男子駕駛娃娃車，當時載著7名學童與1名老師，沿樹林區中正路往板橋方向，在光武街口與游姓男子所駕駛轎車發生交通事故。

警方說，現場由交通警察分隊員警到場測繪處理，雙方酒測值都為0；初步研判為娃娃車轉彎時，未禮讓直行的轎車，不過，詳細肇事責任要進一步調查釐清。（編輯：郭諭儒）1111019