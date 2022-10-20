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通霄烏眉垃圾場悶燒居民喊快窒息 估3天才能撲滅

2022/10/20 15:51（10/20 16:21 更新）
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苗栗縣通霄鎮烏眉垃圾掩埋場19日凌晨不明原因自燃持續悶燒，飄散的濃煙臭味讓實在難聞，消防隊20日指出，因現場堆積大量廢棄物，已配合機具開挖、射水，預計3天才能完全撲滅。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月20日
苗栗縣通霄鎮烏眉垃圾掩埋場19日凌晨不明原因自燃持續悶燒，飄散的濃煙臭味讓實在難聞，消防隊20日指出，因現場堆積大量廢棄物，已配合機具開挖、射水，預計3天才能完全撲滅。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年10月20日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗通霄烏眉垃圾掩埋場昨天不明原因自燃，至今天仍在悶燒，飄散濃煙臭味讓居民直呼快窒息，消防局說，現場堆積大量廢棄物，已配合機具開挖、射水，預計3天才能完全撲滅。

通霄鎮烏眉里長邱國傳今天接受媒體採訪時指出，昨天凌晨3、4時有鄉親聞到空氣飄散燒焦味，後來更有人被濃煙燻到睡不著，起來查看才發現是垃圾掩埋場著火。

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邱國傳說，垃圾場內堆置大量廢棄物，起火之後在風勢助長下持續擴散，且燃燒後產生的味道實在很難聞，也擔心是否產生戴奧辛等有毒物質；也有里民上網po文抱怨「燒了一天一夜還在燒，快要窒息了」。

苗栗縣消防局第4大隊通霄分隊表示，現場有大量垃圾廢棄物，燃燒範圍約500平方公尺、堆積高度約達5公尺，從昨天悶燒至今，已配合重型機具一邊開挖、一邊進行射水降溫，預計在3天內將火勢完全撲滅。（編輯：李錫璋）1111020

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