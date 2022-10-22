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台南破獲跨國應召集團 逮捕17人送辦

2022/10/22 10:58（10/22 11:06 更新）
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台南市警局永康分局22日宣布破獲跨國應召集團，應召女子涵蓋印尼、泰國、台灣等國籍，逮捕17人送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月22日
台南市警局永康分局22日宣布破獲跨國應召集團，應召女子涵蓋印尼、泰國、台灣等國籍，逮捕17人送辦。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月22日
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（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市警局永康分局今天宣布破獲跨國應召集團，逮捕17人，應召女子涵蓋印尼、泰國、台灣等國籍，其中1名身高172公分的泰國女子是變性人；應召集團4個月營業額逾500萬元。

台南市警局永康分局獲報，永康區民宅出現外籍應召女子，出入複雜，警方18日搜索3處機房及2處應召女子性交易處，逮捕負責人29歲熊姓男子等17人，查扣電腦主機、帳冊、手機、保險套、潤滑液等物。

警方調查，此應召集團分工細膩，旗下成員有主管、會計、總機、外務、車伕等，當場被逮的4名應召女子，分別是29歲印尼籍依姓女子、24歲印尼籍珊姓女子、32歲泰國籍珍姓女子、27歲台籍徐姓女子，外籍女子全是逾期居留。

警方更發現泰國籍珍女身高172公分，骨架較一般女子寬大，珍女也坦承自己是變性人。

警方人員告訴中央社記者，應召女子以每次新台幣2500元至3800元不等進行全套性交易，還有其他加價特殊服務，集團可抽取3成至4成作為酬庸，4個月營業額逾500萬元。

警方訊後依妨害風化等罪嫌移送台南地檢署偵辦，另將深入追查有無涉及人口販運及黑幫介入等情事。（編輯：謝雅竹）1111022

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