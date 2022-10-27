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台南工人手捲入輸送帶 20人救援助脫困

2022/10/27 17:37（10/27 17:46 更新）
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台南麻豆一家土資場27日發生一名男性工人手臂被捲入輸送帶意外，20名警義消到場以破壞器材救援近半小時後，成功將人救出送醫，傷者右手臂有長約20公分開放性撕裂傷，所幸意識清楚。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月27日
台南麻豆一家土資場27日發生一名男性工人手臂被捲入輸送帶意外，20名警義消到場以破壞器材救援近半小時後，成功將人救出送醫，傷者右手臂有長約20公分開放性撕裂傷，所幸意識清楚。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年10月27日
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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市麻豆區一家土資場一名男性工人今天作業時右手臂被捲入輸送帶，台南市消防局出動20名警義消，以破壞器材救援近半小時後救出送醫，初步檢傷有20公分開放性撕裂傷。

台南市政府消防局上午10時許獲報，指稱在麻豆區一家土資場有工人受困於機具中，消防人員抵達現場後發現一名年約40歲工人右手臂被捲入砂石輸送帶，傷者意識清楚，但手臂被捲入機具救援困難，隨即向勤務中心通報，申請特種搜救分隊支援人力。

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原本休假的消防局麻豆分隊長廖鼎鈞獲報後也趕往現場協助指揮，救護人員注射生理食鹽水及持續照護患者維持生命徵象，20名警義消人員陸續到場，接連出動撐開器、砂輪機、電動軍刀鋸、枕木等各式救災破壞器材，約半小時後將傷者救出。

廖鼎鈞表示，患者脫困後身體虛弱，幸意識清楚，右手臂有長約20公分開放性撕裂傷。救護人員立即給予氧氣治療，送往柳營奇美醫院救治。（編輯：謝雅竹）1111027

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