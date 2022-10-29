汐止公車引擎冒煙燒成火球 司機疏散乘客無人傷[影]

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新北市汐止區瑞松街199巷口29日驚傳有一輛公車行駛間引擎突然起火，消防人員獲報到場救援，約半小時內撲滅火勢，起火原因仍待調查，所幸未釀傷亡。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月29日

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（中央社記者高華謙新北29日電）新北市汐止區一輛587路線公車今天晚間5時許在行駛途中，引擎突然冒煙起火，司機見狀趕緊請乘客下車，消防人員趕抵時，公車已燒成一團火球，在半小時內撲滅火勢，無人受傷。

新北市政府消防局今天晚間5時6分獲報，汐止區瑞松街199巷口一輛公車起火，消防人員隨即出動5車11人前往救援，約半小時內撲滅火勢。

新北市政府警察局汐止分局調查，這台587路線公車當時約有7至8名乘客，乘客發現公車後方引擎室冒煙後，立即告訴司機，司機見狀趕緊疏散所有人員，所有人均平安。

警方表示，起火處位在山區路段，已出動員警在現場疏導，無交通壅塞情況，起火原因待消防局調查。（編輯：郭諭儒）1111029

新北市消防局29日晚間獲報，在汐止區瑞松街199巷口有一輛公車起火，消防人員隨即出動5車11人前往灌救，約半小時內撲滅火勢，所幸未傳人員傷亡。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月29日