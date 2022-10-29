更多編輯台推薦新聞：
月全食掩天王星奇景 台灣日本韓國11/8看得到
科技

月全食掩天王星奇景 台灣日本韓國11/8看得到

寫工程新頁 國內最長跨徑脊背橋特色一圖看懂
生活

寫工程新頁 國內最長跨徑脊背橋特色一圖看懂

南投女孩張家綸赴歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經
生活

南投女孩張家綸赴歐美推廣台灣茶 吸引立陶宛人來台取經

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成
專題

專題／縣市長候選人女力創新高 細看30年來女選將如何煉成

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美媒指武漢病毒研究所面臨政治壓力 軍方疫苗發展快到不尋常
首頁 / 社會

汐止公車引擎冒煙燒成火球 司機疏散乘客無人傷[影]

2022/10/29 19:15（10/29 19:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市汐止區瑞松街199巷口29日驚傳有一輛公車行駛間引擎突然起火，消防人員獲報到場救援，約半小時內撲滅火勢，起火原因仍待調查，所幸未釀傷亡。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月29日
新北市汐止區瑞松街199巷口29日驚傳有一輛公車行駛間引擎突然起火，消防人員獲報到場救援，約半小時內撲滅火勢，起火原因仍待調查，所幸未釀傷亡。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北29日電）新北市汐止區一輛587路線公車今天晚間5時許在行駛途中，引擎突然冒煙起火，司機見狀趕緊請乘客下車，消防人員趕抵時，公車已燒成一團火球，在半小時內撲滅火勢，無人受傷。

新北市政府消防局今天晚間5時6分獲報，汐止區瑞松街199巷口一輛公車起火，消防人員隨即出動5車11人前往救援，約半小時內撲滅火勢。

新北市政府警察局汐止分局調查，這台587路線公車當時約有7至8名乘客，乘客發現公車後方引擎室冒煙後，立即告訴司機，司機見狀趕緊疏散所有人員，所有人均平安。

警方表示，起火處位在山區路段，已出動員警在現場疏導，無交通壅塞情況，起火原因待消防局調查。（編輯：郭諭儒）1111029

新北市消防局29日晚間獲報，在汐止區瑞松街199巷口有一輛公車起火，消防人員隨即出動5車11人前往灌救，約半小時內撲滅火勢，所幸未傳人員傷亡。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月29日
新北市消防局29日晚間獲報，在汐止區瑞松街199巷口有一輛公車起火，消防人員隨即出動5車11人前往灌救，約半小時內撲滅火勢，所幸未傳人員傷亡。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月29日
新北市汐止區一輛587路線公車29日晚間行駛途中，司機見狀趕緊疏散所有人員，消防人員獲報馳援，半小時內撲滅火勢，起火原因有待調查。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月29日
新北市汐止區一輛587路線公車29日晚間行駛途中，司機見狀趕緊疏散所有人員，消防人員獲報馳援，半小時內撲滅火勢，起火原因有待調查。（翻攝照片）中央社記者高華謙傳真 111年10月29日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族