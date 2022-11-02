稍來山步道引導繩遭蓄意割斷 警方逮捕1男送辦

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台中市和平區稍來山步道的攀拉引導繩，沿線有40多處遭蓄意切斷，造成山友拉繩時跌落邊坡受傷。（東勢林管處提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月2日

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市和平區稍來山步道的攀拉引導繩，沿線有40多處遭蓄意切斷，造成山友拉繩時跌落邊坡受傷，警方昨天上午查獲涉嫌割斷引導繩的王姓男子，依毀損公物罪嫌送辦。

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日前有民眾攀登和平區鳶嘴稍來山步道，不慎滑落邊坡造成手部骨折，台中市消防局協助救援下山，送醫救治；經東勢林管處調查，稍來山步道沿線的引導繩，有40多處遭蓄意割斷，報警處理。

和平警分局今天發布新聞稿指出，經熱心山友提供他發現的可疑資訊，警方循線偵查後，認為王姓男子有割斷引導繩的嫌疑，並在王男家中發現疑似一把折疊小刀，全案依毀損公物罪嫌，函送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1111102