6.5公斤安毒遺失案 調查局：航基站地下室尋獲

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（中央社記者蕭博文台北2日電）調查局109年間爆出6.5公斤安非他命遺失案，時任組長徐宿良之後因侵占一粒眠等案遭起訴，但6.5公斤安毒下落不明。調查局今天證實，6.5公斤安毒已於9月間在航基站尋獲。

全案起於，調查局航業調查處基隆調查站於民國108年遺失安非他命6.5公斤，未向上報告，109年底才曝光；桃園地檢署調查意外發現，徐宿良涉嫌自101年起侵占共計3萬顆一粒眠、524.139公斤愷他命交由黑道販售，全由桃園地院審理中。

調查局發布新聞稿表示，航基站108年間保管扣案的6.5公斤安非他命毒品，已於9月27日在航基站地下室庫房鐵櫃中尋獲。

調查局表示，鐵櫃因遭另案扣押的1000多公斤桶裝毒品原料阻擋遮蔽，導致多次清查均未能發現，此次航基站人員因辦理毒品銷燬作業，清空桶裝毒品原料後，即於鐵櫃中發現安非他命毒品。

調查局說，本案專案小組獲悉後，先請航基站保持現場原貌，並即刻通報桃園地檢署檢察官及鑑識科學處人員一同前往航基站地下室庫房勘驗取證；初步鑑定結果顯示，該批毒品重量、質量及外包裝均與原扣案安非他命毒品高度相似。

調查局表示，6.5公斤安非他命毒品置於另案扣押桶裝毒品原料後方是否涉及不法，正由檢察官指揮積極查處中。

另一方面，針對毒品遺失案，監察院昨天認為前航基站主任趙天祥等10人，未依規定管理扣押物，使不肖職員多次利用管理漏洞大量竊取毒品，違失情節重大，予以彈劾並移送懲戒法院審理。

調查局對此表示尊重，將深自檢討改進，並針對扣押物保管實施各項強化改善措施。（編輯：李錫璋）1111102