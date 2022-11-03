承租工廠製毒 高雄檢警調查獲市價5千萬毒品

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製毒集團主嫌47歲易姓男子透過他人承租高雄市大寮區廠房，對外稱製作醫療用顯影劑，實際是在製造愷他命毒品。（讀者提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年11月3日

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（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）製毒集團主嫌易姓男子透過他人承租高雄市大寮區廠房，對外稱製作醫療用顯影劑，實際是在製造愷他命毒品。檢警調上門查獲市價逾5000萬毒品，近日將易男等人起訴並移審法院。

檢方指出，47歲易姓男子是製毒集團主嫌，為避人耳目，找41歲黃姓男子出面租下大寮區2間廠房，1間作為製毒場所，1間作為製毒原料收貨地址。

易男租下廠房後，對外稱在製作醫療用顯影劑，實際卻是在製毒，從中國進口大批未列管的製毒先驅原料及器具，另外找人訂購每桶20公升的甲胺共30桶，在廠房內製作愷他命毒品。

檢方表示，大寮廠房月租約新台幣10萬元，易男另外雇李、黃兩人，並進口大批器具、原料，投入近千萬元籌設製毒工廠。

檢警調今年5月執行拘提、搜索，在占地320坪的製毒工廠緝獲正在製毒的易男等3人，並查扣第三級毒品愷他命、第四級毒品鹽酸羥亞胺等共31公斤，以及大批製毒原料與製造器具等證物。

經估算，廠房除了有2公斤多愷他命，還有半成品，若順利製成，市價超過5000萬元。由於製毒設備齊全且機具數目龐大，專案小組搜索扣押時間長達14小時，動用7輛卡車才順利將扣押物運返南機站暫存。

檢方表示，易男經檢察官訊後向法院聲請羈押禁見獲准，專案小組擴大追查，又查獲2名共犯，全案近日提起公訴並移審法院。（編輯：唐聲揚）1111103