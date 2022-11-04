宜縣礁溪鄉代參選人送茶葉禮盒涉賄 20萬元交保

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宜蘭縣礁溪鄉周姓鄉民代表參選人涉嫌以每盒價值約新台幣1000元茶葉禮盒賄選，檢方3日發動搜索，拘提周姓參選人及樁腳共3人到案，經複訊後諭知20萬元交保。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月4日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）宜蘭縣礁溪鄉周姓鄉民代表參選人涉嫌以每盒價值約新台幣1000元茶葉禮盒賄選，檢方昨天發動搜索，拘提周姓參選人等共3人到案，經複訊後諭知20萬元交保。

宜蘭地檢署今天發布新聞稿指出，宜蘭地檢署檢察官張立言昨天指揮法務部調查局台北市調處、宜蘭縣調查站及宜蘭縣政府警察局礁溪分局，持搜索票搜索8處。

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檢方表示，警調在周姓參選人住處查扣茶葉禮盒40盒，在胡姓樁腳住處查扣茶葉禮盒196盒，並拘提周姓參選人及樁腳共3人到案，另傳喚收受茶葉禮盒的選民8人到案說明，其中6人並交出收受的茶葉禮盒6盒。

檢察官偵訊後，認定周姓參選人及胡姓、林姓樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，檢察官分別諭知20萬元、20萬元、10萬元交保候傳，其餘人等訊問後均請回。（編輯：戴光育）1111104