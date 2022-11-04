更多編輯台推薦新聞：
賽揚強投魏蘭德收生涯世界大賽首勝 率太空人聽牌
運動

賽揚強投魏蘭德收生涯世界大賽首勝 率太空人聽牌

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒
國際

最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症
科技

研究：「神奇蘑菇」迷幻物質 或有助緩解憂鬱症

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看
運動

影片／2022卡達世足賽將登場 8座比賽場館一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

宜縣礁溪鄉代參選人送茶葉禮盒涉賄 20萬元交保

2022/11/4 11:40（11/4 14:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
宜蘭縣礁溪鄉周姓鄉民代表參選人涉嫌以每盒價值約新台幣1000元茶葉禮盒賄選，檢方3日發動搜索，拘提周姓參選人及樁腳共3人到案，經複訊後諭知20萬元交保。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月4日
宜蘭縣礁溪鄉周姓鄉民代表參選人涉嫌以每盒價值約新台幣1000元茶葉禮盒賄選，檢方3日發動搜索，拘提周姓參選人及樁腳共3人到案，經複訊後諭知20萬元交保。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年11月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺宜蘭4日電）宜蘭縣礁溪鄉周姓鄉民代表參選人涉嫌以每盒價值約新台幣1000元茶葉禮盒賄選，檢方昨天發動搜索，拘提周姓參選人等共3人到案，經複訊後諭知20萬元交保。

宜蘭地檢署今天發布新聞稿指出，宜蘭地檢署檢察官張立言昨天指揮法務部調查局台北市調處、宜蘭縣調查站及宜蘭縣政府警察局礁溪分局，持搜索票搜索8處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢方表示，警調在周姓參選人住處查扣茶葉禮盒40盒，在胡姓樁腳住處查扣茶葉禮盒196盒，並拘提周姓參選人及樁腳共3人到案，另傳喚收受茶葉禮盒的選民8人到案說明，其中6人並交出收受的茶葉禮盒6盒。

檢察官偵訊後，認定周姓參選人及胡姓、林姓樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，檢察官分別諭知20萬元、20萬元、10萬元交保候傳，其餘人等訊問後均請回。（編輯：戴光育）1111104

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族