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休旅車阿里山公路連續逆向 警將究責舉發

2022/11/7 11:56（11/7 12:41 更新）
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嘉義縣警方7日指出，整條阿里山公路（台18線）大多數路段只有雙線道，且劃設雙黃線禁止超車，呼籲用路人行經山區道路遵守道路標誌、標線、速限規定，共同維護行車安全。中央社記者蔡智明攝 111年11月7日
嘉義縣警方7日指出，整條阿里山公路（台18線）大多數路段只有雙線道，且劃設雙黃線禁止超車，呼籲用路人行經山區道路遵守道路標誌、標線、速限規定，共同維護行車安全。中央社記者蔡智明攝 111年11月7日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣7日電）嘉義縣番路鄉阿里山公路（台18線）46至47公里處路段，日前1台休旅車連續跨越雙黃線逆向行駛對向車道，影像被民眾PO網，警方將查證後依道路交通管理處罰條例規定開單舉發。

嘉義縣警察局中埔分局今天發布新聞稿表示，一名民眾昨天在臉書社群貼出一段影片，顯示一台白色休旅車行駛在台18線46至47公里處路段危險駕駛，連續跨越雙黃線逆向行駛對向車道。

中埔分局說，將查證後開單舉發，依道路交通管理處罰條例規定，跨越雙黃線行駛，違反第45條1項3款，處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

中埔分局指出，整條阿里山公路大多數路段只有雙線道，且劃設雙黃線禁止超車，呼籲駕駛朋友尊重自己及其他用路人生命安全，行經山區道路遵守標誌、標線、速限規定。（編輯：郭諭儒）1111107

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