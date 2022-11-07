員警涉偷賣場商品 萬華分局：待偵審結果後議責

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）台北市40歲陳姓男警昨天在新北市家樂福購物後觸動警報器，遭業者在其包內起出逾2000元價值的未結帳商品，立即報警送辦。台北市警察局萬華分局今天說，將待偵審結果後再議責。

新北市警方昨天下午近6時接獲新店區家樂福報案提告，指消費者陳男於收銀台結帳價值新台幣197元的3瓶飲料要離去時，因觸動門口警報器作響，經現場工作人員當場攔下後，於陳男隨身背包內起出未結帳商品、價值2663元，包括長袖上衣2件和金屬筷7雙。

經警方派員到場進行初步調查後，全案依竊盜案現行犯移送台北地檢署偵辦。

由於陳男是台北市警察局萬華分局龍山派出所員警。萬華分局今天透過新聞稿表示，經接獲相關通報後，立即派員配合調查偵辦，案經調查，陳男表示是因進入店內時未取得購物籃，所以才將部分未結帳物品先放置於隨行背包內，結帳時因一時疏忽忘記背包內仍有商品未取出，才導致步出結帳區後被感應器感應，但實無竊盜犯意。

萬華分局說，本案已移送北檢偵辦在案，將待偵審結果，再擬議相關人員責任。

萬華分局表示，查處員警違法、違紀案件，都採不掩飾、不庇縱的態度，並秉持客觀中立立場實施調查，以現整飭風紀決心。（編輯：李錫璋）1111107