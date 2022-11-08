前科男酒駕持刀攻擊 南警連開14槍壓制逮捕

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（中央社記者張榮祥台南8日電）台南鄭姓男子和陳姓女友今天凌晨酒後發生肢體衝突，鄭男駕車衝撞到場處理警員，還持西瓜刀攻擊，警方當場連開14槍，且使出辣椒水和警棍，再合力壓制逮捕，帶回警局偵訊中。

台南市警局新化分局警員告訴中央社記者，有前科的37歲鄭男和39歲陳女今天凌晨4時許在台南市永康區飲酒作樂後酒駕返家，兩人卻在車上發生肢體衝突，2名警員獲報趕往現場，鄭男卻駕車衝撞林姓警員，造成林姓警員左腳踝受傷後，又失控撞上路邊盆栽。

鄭男下車手持西瓜刀追砍警員，林姓警員立刻連開9槍，陳姓警員也開了5槍，隨後又有2名警員到場支援，使出辣椒水和警棍，再合力壓制上銬逮捕，但鄭男未中彈，僅有擦挫傷。

目前，警方已將鄭男帶回警局偵訊，訊後將依妨害公務、傷害、毀損、公共危險、家暴、妨害自由等罪嫌移送台南地檢署偵辦，且建請羈押。（編輯：郭諭儒）1111108