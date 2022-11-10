男子路邊飲酒遭空氣槍射傷 警11小時逮捕犯嫌

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42歲舒姓男子9日深夜在台中市后里區三豐路一處土地公廟前和友人飲酒，遭人開槍射擊，警方11小時後，於10日上午在烏日區逮捕52歲范姓男子（左2），並起獲犯案用空氣槍。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年11月10日

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）42歲舒姓男子9日深夜在台中市后里區三豐路一處土地公廟前和友人飲酒，遭人開槍射擊，警方11小時後，今天上午在烏日區逮捕52歲范姓男子，起獲犯案用空氣槍，依法送辦。

台中市大甲警分局今天表示，9日晚間11時58分接獲民眾報案，他與友人在后里區三豐路一處土地公廟前飲酒聊天，一名駕駛黑色自小客車的男子開往此處，舒男誤以為是友人來，前往打招呼致意，未料卻遭開槍射傷。

警方指出，男子因不明原因朝舒男開槍後逃逸，舒男送醫後，右眼下方瘀青。員警在現場找到一顆鋼珠，研判應是空氣槍，調閱周邊監視器，全面追查涉案人到案。

警方今天上午11時，循線在烏日區中山路一段查獲涉案的范姓男子，起獲作案用的空氣槍1把。警方初步了解，范男與舒男互不相識，他開車到場時誤以為遭到挑釁，所以未下車持空氣槍射擊舒男後離去。

警方詢後，將范男依傷害、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：卞金峰）1111110