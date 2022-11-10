女法官約當事人私下見面撤案 法評會移送懲戒

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（中央社記者林長順台北10日電）苗栗地方法院周姓女法官去年承辦家事案件時，為求迅速結案，邀案件當事人私下見面，倉促撤回訴訟。法官評鑑委員會日前報請司法院將周女移送懲戒法院職務法庭審理。

苗栗地方法院少年及家事法庭法官周靜妮被指在審理案件時，要求涉案少年自打嘴巴；並於民國109年1月21日至110年3月15日間，未到院上班且未依公務人員請假規則請假、構成曠職總時數合計高達353小時等。

法官評鑑委員會今年1月間報請司法院將周女移送懲戒法院職務法庭，並建議免除法官職務。

另外，周女自110年3月16日起至111年2月15日止，未依人事規定請假、或請假不符合規定未經准許，曠職共計42天2小時等事由，苗栗地院今年3月間再將周女送法評會個案評鑑。法評會再將周女移送職務法庭，並建議免除法官職務。

苗栗地院於6月29日三度向法評會請求個案評鑑，指周女於去年7月承辦家事案件時，在審理前致電案件當事人，詢問聲請撤銷調解動機並要求對方到院商談，且於通話期間恫稱「不然可能會把兒子的監護權判給女方」等語，當事人因而依約前往指定地點會面，依周女指示撰寫書狀撤回案件。

法評會指出，周女為求迅速結案，與當事人私下見面，使當事人倉促撤回訴訟，確有不當便宜行事、違反單方溝通禁止原則，增加案件當事人不合理負擔，影響當事人訴訟上權益，並損及人民對司法之信賴。

法評會認為，周女違反法官法且情節重大，有予以懲戒之必要，報由司法院移送職務法庭審理。

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此外，周女被控要準備自律事件的答辯內容時，陸續借調應保密的案件卷宗，並將部分借調的卷宗委由配偶攜出法院影印；另於今年2月7日調派辦理非訟中心業務，未點交先前借調的案件卷宗。司法院令周女自今年2月16日起停職，周女未辦畢離職手續，未謹言慎行妥適移交職務。

法評會表示，這部分案情經監察院於今年7月27日依法提案彈劾移送職務法庭審理中，決議不付評鑑。（編輯：張銘坤）1111110