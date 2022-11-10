男南投太魯灣溪從事溪降活動 墜谷30公尺亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

南投縣消防局仁愛消防分隊10日中午獲報，一支5人隊伍到春陽部落太魯灣溪進行「溪降」，過程中31歲張姓男子不慎墜落約30公尺至溪床，搜救人員趕抵發現張男已明顯死亡，遺體搬出後交由警方與家屬處理。（民眾提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年11月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）張姓男子與隊友到仁愛鄉太魯灣溪從事溪降（峽谷探險）活動，不慎墜落約30公尺至溪床，搜救人員沿狹小、危險路徑趕抵，確認張男明顯死亡，人力搬出遺體交由家屬與警方處理。

南投縣消防局晚間發布新聞稿表示，仁愛消防分隊中午獲報，1支5人隊伍前往仁愛鄉春陽部落太魯灣溪從事溪降活動，過程中一名31歲張姓男子不慎墜落約30公尺至溪床，隊友報案求助，分隊接獲派遣立即出勤，由分隊長顧家瑀率警消、林務局、神鷹搜救隊人員趕往。

消防局指出，前往事故地點路徑狹小，寬度約單人可側身勉強通過，且緊鄰深度逾百公尺溪谷，經出勤人員相互合作，平安通過各種困難地形，下午趕抵事故地點接觸張男，現場評估明顯死亡。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

消防局表示，考量路徑狹小且緊鄰深谷，若人力搬運至救災車輛停放處恐有危險，因此申請直升機吊掛，但現場環境無合適吊掛點，最後僅能人力搬運遺體，沿路以繩索確保，1個多小時後、下午近4時將遺體搬至車輛停放處，後續交警方處理。

仁愛消防分隊表示，近日轄區事故頻傳，民眾從事戶外活動應做好事前準備，個人裝備應攜帶齊全，查詢天氣預報，並評估自身狀況，避免讓自身陷入險境，也讓搜救人員疲於奔命。（編輯：謝雅竹）1111110