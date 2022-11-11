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租用商辦設德州撲克賭場 中市警查獲逮14人

2022/11/11 13:09（11/11 14:06 更新）
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台中市警方11日宣布，於北區某商辦大樓查獲德州撲克賭場，當場逮獲賭場負責人等6人及賭客8人移送法辦外，現場並起出賭具及現金等。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月11日
台中市警方11日宣布，於北區某商辦大樓查獲德州撲克賭場，當場逮獲賭場負責人等6人及賭客8人移送法辦外，現場並起出賭具及現金等。（翻攝照片）中央社記者郝雪卿傳真 111年11月11日
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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市警方接獲線報指稱，北區某商辦大樓暗藏德州撲克賭場，隨即成立專案小組監控，警方今天表示，利用深夜展開查緝行動，當場逮獲賭場負責人等6人及賭客8人移送法辦。

警方指出，賭場負責人魏姓男子以LINE通訊軟體邀約朋友，並利用2名女荷官吸引賭客，藉抽頭獲利，並租用隱匿性高的商辦大樓，設立多組監視器監看，企圖利用商辦夜間少人進出、容易管制的特性來逃避警方追查。

警方表示，日前接獲線報，立即成立專案小組，並於8日深夜11時許，利用賭客進出之際展開行動，當場查獲魏姓負責人等6人、賭客8人、賭具、監視錄影設備、點鈔機、現金24萬餘元，詢後分別依刑法賭博罪及社會秩序維護法送辦。

台中市警察局第二分局分局長陳家銘表示，10月初查獲轄內出租套房暗藏德州撲克賭場，這次於商辦大樓再次查獲德州撲克賭場，展現警方打擊賭博及詐欺等不法犯罪的決心。

年底選舉將屆，陳家銘強調，為維護選前治安狀況，使選舉順利進行，將針對各類治安案件積極查辦，嚴防不法勢力介入選情。（編輯：張芷瑄）1111111

陳家銘
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