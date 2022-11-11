更多編輯台推薦新聞：
賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌
運動

賴主恩拳擊亞錦賽鍍銅 台灣男子拳手睽違11年奪牌

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄
運動

佐佐木朗希搭檔松川虎生完全比賽 締造最年輕投捕金氏世界紀錄

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續
國際

友台派議員幾乎全勝 挺台抗中態勢將延續

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

搭捷運釀糾紛 北市警：碰撞踩踏案逾6成

2022/11/11 13:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北11日電）台北市捷運警察隊今天表示，今年1月至10月受理台北捷運糾紛共209件，以碰撞踩踏占多數、逾6成，其它還有讓座、妨礙通行等；糾紛案，常出現上下班尖峰時段。

捷運警察隊發布新聞資料指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情管制逐漸放寬，預估台北捷運運量將陸續回流，經分析，通勤旅客在捷運各線、車廂移動，尤其是在上下班尖峰時間，容易因人潮擁擠，有肢體碰撞，發生衝突事件。

警方表示，1名女子日前搭捷運時，因未注意前方有嬰兒車，導致遭輪子絆倒摔跤，事後引發糾紛；也有女乘客搭乘手扶梯時，誤認雨傘遭撥開而與前方乘客爆衝突，最後由捷運站務員、保全及捷運警察隊派到場處理。

捷運警察隊分析1月至10月份受理捷運系統因細故釀糾紛案，共209件，其中以碰撞踩踏占最多、逾6成，其它常見有讓座、妨礙通行、進出順序等糾紛案。

警方指出，上、下班尖峰時間搭乘捷運的人潮眾多，車廂擁擠時，最容易引發民眾進而發生不滿及爆發口角，甚至大打出手等狀況。

民眾搭乘捷運，警方呼籲，應平心靜氣，遇事務必冷靜面對，也可按車廂門旁紅色緊急按鈕，由站務人員協助處理，後續藉由警察調閱影像，還原事發現場，釐清責任，且盼以同理及體諒包容心態，化解相關糾紛。（編輯：戴光育）1111111

捷運
陪謝龍介考察遭批是選務行程 盧秀燕：樂於交流 台中市府辦理基本設計作業 加速捷運藍線進程
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族