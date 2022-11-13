台南1原住民市議員參選人 涉每票達1.5萬賄選遭聲押

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南地檢署偵辦台南市議員選舉第13選區（山地原住民區）1名參選人，涉嫌以每票現金新台幣1萬元至1萬5000元賄選，今天向台南地方法院聲請羈押禁見，台南地院預計下午開庭。

台南地檢署今天發布新聞稿指出，檢察官錢鴻明於今年11月間接獲檢舉，指稱台南市議員選舉第13選區（山地原住民區）某市議員參選人行賄選民，經掌握具體事證後，昨天指揮警、調單位人員持搜索票前往參選人競選總部等處所執行搜索，拘提市議員參選人及其助理2人，並傳喚17名選民釐清案情。

台南地檢署指出，檢察官偵訊後認為這名市議員參選人於今年9月至11月間，涉嫌以每票現金1萬元至1萬5000元不等代價，行賄台南市境內具有山地原住民選舉權選民，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪罪嫌重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。

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台南地方法院指出，此案還有聯絡辯護人等事宜正進行中，預計下午開庭訊問。

台南地檢署檢察長葉淑文指出，查賄團隊已全體動員，將持續嚴查賄選情事，展現反賄選決心，對於任何選舉不法情事都積極查辦，也呼籲民眾，若曾接獲參選人直接或透過他人賄選或任何不法情事，儘量留存證據，檢舉賄選因而查獲，獎金最高可達1000萬元，且對檢舉人身分絕對依法嚴加保密。（編輯：陳仁華）1111113