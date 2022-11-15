林義偉酒駕 中市選委會：執行完畢符合候選資格

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（中央社記者蘇木春、趙麗妍台中15日電）民進黨台中市議員候選人林義偉，今年9月間酒駕遭警查獲宣布退黨、退選，法院判處4月徒刑確定，台中市選委會今天表示，林義偉已執行完畢，依照選罷法規定符合候選人資格。

台中地院簡易判決書指出，林義偉於民國111年9月12日晚間10時多，在台中市西屯區中清路友人住處內飲用啤酒後，駕駛自小客車上路，經警方攔查呼氣酒測值達0.85毫克，依公共危險罪嫌送辦。

台中地院法官審理後，審酌林義偉曾於109年間酒駕，經台中地檢署緩起訴處分確定，但林義偉不知警惕，於緩起訴期滿後又酒駕，因此判處有期徒刑4月，得易科罰金。林義偉並未上訴，因此全案判決確定，他並在日前繳清罰金。

台中市選舉委員會今天公告台中市議會第4屆議員選舉候選人名單，林義偉仍在公布名單上，引發外界討論。

台中市選委會今天告訴中央社記者，林義偉遭判刑4個月確定、可易科罰金，經函文台中地檢署確認他已執行完畢，依照選罷法規定符合候選人資格。

記者今天致電林義偉，但未獲回應。林義偉原屬民進黨新潮流系，107年也曾參選議員選舉得票1萬2041票，差1703票而落選。（編輯：黃世雅）1111115